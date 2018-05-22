بالفيديو... معركة شرسة بين أسود من أجل البقاء

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره في محمية للحيوانات بنيروبي في كينيا، لحظة صراع بين عدد من الأسود.

الفيديو الذي يظهر صراعا بين عدد من الأسود لحظة دخول أسد لمنطقة تابعة لأسد آخر.

فما كان من الأسد إلا أن هاجم غريمه في محاولة لطرده من منطقته، في صراع من أجل البقاء.