مشادة كلامية بين حيواني الوشق تذهل رواد التواصل (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشادة كلامية بين حيواني الوشق، وعلى ما يبدو أنه خلاف عائلي أو إقليمي.

وقام بتوثيق الفيديو فتاة تدعى نيكول لويس، حيث كانت الفتاة تقود السيارة عبر الغابة عندما شاهدت قطتين بريتين تصرخان على بعضهما على حافة الطريق، وعلى ما يبدو أنه هناك "نزاع إقليمي" بينهما.