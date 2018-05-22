أم الأربعة والأربعين السامة تقضي على ثعبان في معركة شرسة (فيديو)

ويرصد الفيديو كيف تقوم أم الأربعة والأربعين بالالتفاف حول ضحيتها منتظرة اللحظة المناسبة لقيامها بلدغة سامة، بينما حاول الثعبان لدغها أولا، لكنه أصبح فريسة بدلا من أن يكون المفترس.

وعلق بعض النشطاء على الفيديو أن أم الأربعة والأربعين هي واحدة من "أفظع المخلوقات" وأنها قادرة على التغلب على الثعبان دون أية صعوبة.

ويشار إلى أن هذا النوع من مئويات الأرجل يمكن أن يمتلك أكثر من 170 رجلا، وذلك اعتماد على نوعها، حيث تقوم الأحجام الصغيرة بالتغذي على اللافقاريات الأخرى، بينما كبيرة الحجم يمكن أن تأكل الثعابين والطيور الصغيرة.