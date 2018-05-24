بالفيديو... طفل يكاد يفقد حياته ويغرق لمدة 46 ثانية تحت الماء

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة غرق طفل في المسبح، لمدة 46 ثانية، قبل أن تأتي امرأة لتنقذه.

ويظهر المقطع الطفل وهو يتعلم السباحة داخل مركز رعاية للأطفال، وكاد الطفل أن يفقد حياته، بعدما انقلب رأسا على عقب، أثناء تعلمه السباحة.

وتمكنت إحدى العاملات بالمركز من إنقاذه، وتم نقله إلى المستشفى في مدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.