لقطات رائعة لفيلة تساعد صغيرها في عبور ضفة النهر (فيديو)

وتظهر اللقطات الرائعة مدى حب أنثى الفيل لصغيرها واهتمامها به، حيث قدمت له المساعدة في الوقت المناسب كونه لم يستطع الخروج من المأزق الذي وقع به بنفسه في حديقة كروجر الوطنية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة مساعدة فيلة لطفلها الصغير، الذي لم يتمكن من عبور ضفة النهر بنفسه في جنوب أفريقيا.
وتظهر اللقطات الرائعة مدى حب أنثى الفيل لصغيرها واهتمامها به، حيث قدمت له المساعدة في الوقت المناسب كونه لم يستطع الخروج من المأزق الذي وقع به بنفسه في حديقة كروجر الوطنية.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة غرق طفل في المسبح، لمدة 46 ثانية، قبل أن تأتي امرأة لتنقذه.
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