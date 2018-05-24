لقطات رائعة لفيلة تساعد صغيرها في عبور ضفة النهر (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة مساعدة فيلة لطفلها الصغير، الذي لم يتمكن من عبور ضفة النهر بنفسه في جنوب أفريقيا.

وتظهر اللقطات الرائعة مدى حب أنثى الفيل لصغيرها واهتمامها به، حيث قدمت له المساعدة في الوقت المناسب كونه لم يستطع الخروج من المأزق الذي وقع به بنفسه في حديقة كروجر الوطنية.