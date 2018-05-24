انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فتاة لموقف محرج أثناء ممارستها اليوغا على شاطئ البحر.

ويظهر الفيديو فتاة وهي تمارس رياضة اليوغا على شاطئ البحر، وأثناء أدائها حركة رفع القدمين إلى الأعلى، غمرتها أمواج البحر، في لحظة غير متوقعة.

وتفاجأت الفتاة بذلك، وهرعت إلى الكاميرا لإيقافها، حيث اعتبرت أنها وقعت في موقف محرج للغاية.