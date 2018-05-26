بالفيديو... أم تضع قناعا غريبا لطفلها يثير غضب النشطاء

ويظهر الفيديو الأم، على ما يبدو، وهي تخضع طفلها لجلسة للعناية بالبشرة أثناء الحمام، حيث قامت بوضع قناع داكن اللون، مما أدى إلى ظهور عينين الطفل فقط، بينما كان يسبح في المياه معلقا من رأسه.