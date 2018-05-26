شاهد ماذا حصل لفتاة تمارس الرياضة على شاطئ البحر

انتشر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد نهاية مؤلمة لفتاة تمارس الرياضة على شاطئ البحر.

وسقطت الفتاة بطريقة مرعبة أثناء استعراضها بعض الحركات الرياضية، حيث قامت الفتاة برفع قدمها بشكل موازي لرأسها، ولكنها سقطت على الأرض بالوضعية ذاتها.