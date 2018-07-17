بالفيديو...رد فعل صادم من حارس مرمى تلقى مرماه 22 هدفا في مباراة

شهدت مباراة ودية جمعت ناديي "إيفرتون" ونادي "وإي تي في إردنينج"، تسجيل نتيجة كبيرة وصلت إلى 22 هدفا مقابل لا شيء لصالح نادي "إيفرتون".

المباراة الودية شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف وصل إلى 22 هدفا لنادي إيفرتون.

والطريف في الأمر رد فعل حارس "إردنينج"، لدى تلقيه للهدف 21، حيث ابتعد عن المهاجم بشكل مقصود ليتيح له تسجيل الهدف.