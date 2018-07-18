لحظات مخيفة... راكب يصور تحطم الطائرة من الداخل وبقي على قيد الحياة (فيديو)

وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار وندربوم في بريتوريا في جنوب أفريقيا يوم 10 حزيران/ يونيو.

وقام أحد الركاب، الذي كان جالسا في الجناح الأيسر من الطائرة، بتصوير محرك الطائرة المحترق.

وأظهر الفيديو، الطائرة وهي تطير بسرعة عالية على علو منخفض جدا. ويمكن سماع أحد الركاب يقول بصوت خائف "يبدو أن كل شيء سيئ للغاية"، حيث طلب منه راكب آخر التأكد من أنه قد ربط حزام الأمان، وبعدها اصطدمت الطائرة بالأرض، ولكن تسجيل الفيدو استمر، حيث يمكننا سماع أصوات الراكبين المصابين وامتلاء كبينة الطائرة بالدخان الأسود.

ويشار إلى أن شخصين لقيا مصرعهما في الحادثة وأصيب 18 آخرون، بالإضافة إلى ذلك، تسبب حطام الطائرة في إصابة ثلاثة عمال في مصنع للألبان.