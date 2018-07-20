بالفيديو... فتاة شجاعة تنقذ حياة سمكة قرش

في موقف إنساني نادر، وفي مشهد جريء وغير مألوف، أعادت فتاة سمكة قرش إلى البحر بعدما قذفت بها الأمواج بين الصخور في جزيرة بلوك قبالة ساحل رود آيلاند شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.