بالفيديو... فتاة شجاعة تنقذ حياة سمكة قرش

ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه والد الفتاة، ابنته وهي تتقدم بكل شجاعة نحو سمكة قرش صغيرة، "كلب البحر" وتمسكها من ذيلها وسارت بها إلى داخل البحر حيث ألقت بها في الماء.
في موقف إنساني نادر، وفي مشهد جريء وغير مألوف، أعادت فتاة سمكة قرش إلى البحر بعدما قذفت بها الأمواج بين الصخور في جزيرة بلوك قبالة ساحل رود آيلاند شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.
ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه والد الفتاة، ابنته وهي تتقدم بكل شجاعة نحو سمكة قرش صغيرة، "كلب البحر" وتمسكها من ذيلها وسارت بها إلى داخل البحر حيث ألقت بها في الماء.
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