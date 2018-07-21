شاهد... طلبة روس يتنافسون على فك السلاح وتركيبه في زمن قياسي

وتمتلك روسيا تاريخا طويلا في صناعة المعدات العسكرية وخاصة الأسلحة الهجومية التي تعد الكلاشينكوف أشهرها.
وأنتجت روسيا عدة نسخ بمواصفات متفاوتة من بندقية الكلاشينكوف التي تحرص كبرى الجيوش على تسليح مقاتليها بها.
شاهد كيف يتم تدريب طلبة في إحدى المدارس بروسيا، على فك وتركيب سلاح الكلاشينكوف الشهير في أقل فترة زمنية.
وتمتلك روسيا تاريخا طويلا في صناعة المعدات العسكرية وخاصة الأسلحة الهجومية التي تعد الكلاشينكوف أشهرها.
وأنتجت روسيا عدة نسخ بمواصفات متفاوتة من بندقية الكلاشينكوف التي تحرص كبرى الجيوش على تسليح مقاتليها بها.
أوقف فيل بري الطريق في بلدة كاتاراماغا في سريكلانكا، من أجل سد جوعه.
في محاولة منها لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وضعت الإكوادور نصف مليون وردة على شكل هرم مسطح.
انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لقرد من فصيلة الـ"الشمبانزي" يتجول في أحد أشهر شوارع العاصمة السعودية الرياض.
في موقف إنساني نادر، وفي مشهد جريء وغير مألوف، أعادت فتاة سمكة قرش إلى البحر بعدما قذفت بها الأمواج بين الصخور في جزيرة بلوك قبالة ساحل رود آيلاند شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.
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