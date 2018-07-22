بالفيديو... مصرع مطرب قفز في بحيرة من أعلى شلال

لقي مطرب إكوادوري مصرعه غرقا في بحيرة، عندما قفز فيها من أعلى شلال.

لقي "دييغو أرماندو" المغني الإكوادوري مصرعه غرقا عندما قفز من أعلى شلال إلى بحيرة صغيرة في مقاطعة جواياس بالإكوادور.

وبحسب صحيفة "تيمبو" فإن المطرب الإكوادوري دييغو أرماندو، كان يصور فيديو لأغنية في ذلك المكان، قبل أن يقفز ويغرق في البحيرة.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، المغني وهو يقفز من أعلى شلال، ولكن عندما سقط في الماء، لم يعد يخرج.

وحاول فريق إنتاج الكليب مساعدته في إخراجه، وقاموا بالبحث عنه ولكن دون جدوى.

وأعلنت الشرطة أنها استعادة جثمانه في اليوم التالي، مشيرة إلى أن سبب وفاته كان غرقا.