مهرجان السباحة العابرة للقارات عبر مضيق البوسفور(فيديو)

جرت في تركيا سباحة عابرة للقارات عبر مضيق البوسفور، وشارك هذا العام 2500 شخص من 50 دولة، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، من الرياضيين المتمرسين ومحبي السباحة العادية لعبور مسافة 6.5 كم.

ويقام هذا الحدث على مدى ثلاثة عقود، واكتسب شعبية كبيرة منذ ذلك الحين، وتم تنظيم الحدث للمرة الأولى في عام 1989، وتنظم السباحة بدعم من اللجنة الأولمبية التركية.