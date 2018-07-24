بالفيديو... سكان الفلبين يرصدون مخلوقا غامضا قبالة الساحل

تمكن عدد من السكان المحليين من تصوير شريط فيديو لمخلوق غامض يتخبط في أمواج المحيط الهادئ بالقرب من مستوطنة ميندورو في الفلبين.

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع السكان المحليين حول الجسم الغريب وتحريكه بواسطة العصي، ورجح البعض أن الجسم الغريب هو جزء من جثة حوت، في حين زعم آخرون بأنه مخلوق أسطوري، وسبق أن رصد في شهر مايو.