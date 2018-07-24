بالفيديو... سكان الفلبين يرصدون مخلوقا غامضا قبالة الساحل

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع السكان المحليين حول الجسم الغريب وتحريكه بواسطة العصي، ورجح البعض أن الجسم الغريب هو جزء من جثة حوت، في حين زعم آخرون بأنه مخلوق أسطوري، وسبق أن رصد في شهر مايو.
تمكن عدد من السكان المحليين من تصوير شريط فيديو لمخلوق غامض يتخبط في أمواج المحيط الهادئ بالقرب من مستوطنة ميندورو في الفلبين.
ويظهر مقطع الفيديو، تجمع السكان المحليين حول الجسم الغريب وتحريكه بواسطة العصي، ورجح البعض أن الجسم الغريب هو جزء من جثة حوت، في حين زعم آخرون بأنه مخلوق أسطوري، وسبق أن رصد في شهر مايو.
اندلعت النيران داخل سفينة "فولكانو" التابعة للبحرية الإيطالية، في أحواض بناء السفن التابعة لشركة "Fincantieri" .
جرت في تركيا سباحة عابرة للقارات عبر مضيق البوسفور، وشارك هذا العام 2500 شخص من 50 دولة، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، من الرياضيين المتمرسين ومحبي السباحة العادية لعبور مسافة 6.5 كم.
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