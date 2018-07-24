شاهد... شلال يسقط مياهه من ناطحة سحاب في الصين

جرت في تركيا سباحة عابرة للقارات عبر مضيق البوسفور، وشارك هذا العام 2500 شخص من 50 دولة، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، من الرياضيين المتمرسين ومحبي السباحة العادية لعبور مسافة 6.5 كم.