بالفيديو... ولي عهد دبي بين أسماك القرش المفترسة

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو وسط أكبر أنواع سمك القرش "القرش الحوت".

وكتب ولي عهد دبي، معلقا على الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "السباحة مع هذه القروش العملاقة، هي بالفعل تجربة رائعة تحبس الأنفاس يصعب وصفها بالكلمات، وكلما سبحنا مع هذه الكائنات، كلما فهمناها واحترمناها وقدرناها أكثر".