لبؤة تقاتل بشراسة مئات الضباع البرية ليتمكن شبلها من الهرب (فيديو)

وقام السياح، خلال رحلة سفاري، بتصوير الفيديو، وأشاروا إلى أن الشبل مع أمه بقيا على قيد الحياة، بينما لاحظوا، في اليوم التالي، كلبا بريا يعرج على قدمه، وعلى ما يبدو أنه أصيب خلال المواجهة مع الأم التي دافعت عن ابنها بكل شراسة.