شرطي أمريكي يحلق لمشرد وسط الشارع قبل مقابلة العمل (فيديو)

طلب أحد المشردين، من مدينة تالاهاسي الأمريكية في فلوريدا، من أحد ضباط الشرطة مساعدته في حلاقة شعره، وذلك قبل أن يدخل إلى مقابلة عمل.

وقال الضابط كارلسون إنه كان سعيدا جدا بمساعدة المشرد، الذي كان قلقا للغاية قبل مقابلة رب العمل في سلسلة مطاعم " ماكدونالدز"، وفق قناة "فوكس نيوز".

وأضاف كارلسون: "إنه كان مستعدا لمساعدة نفسه، فينبغي علي مساعدته".