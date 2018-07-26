بالفيديو... أفعى تهاجم قاربا على متنه عدة أطفال وتصيبهم بذعر شديد

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد أفعى تهاجم قاربا على متنه عدة أطفال وتصيبهم بذعر شديد.

ويظهر الفيديو اقتراب الأفعى من قارب كان على متنه عدة أطفال، وبدأوا بالصراخ مخافة أن تصعد إلى القارب، وحاولوا إخافتها بشتى الوسائل لكي لا تصعد إليهم.

ولكنها قامت بالصعود إلى نهاية القارب لفترة قصيرة، وبعدها بدأت بالابتعاد عنهم.