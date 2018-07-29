توثيق ظاهرة فلكية مستحيلة الحدوث... ظهور قمرين في السماء (فيديو)

وثق رجل عبر جهاز التصوير الخاص بسيارته حادثة مستحيلة الحدوث وهي ظهور قمرين في آن واحد في السماء. ولم يقم علماء الفلك إلى الآن بالتعليق على ما يمكن أن يكون قد رآه السائق.

وقال صاحب الفيديو إنه قام بتصوير الظاهرة في الثاني من مايو/ أيار ولكنه لم يستطع نشر الفيديو إلا في 28 يوليو/ تموز، حيث لم يذكر أي معلومة عن مكان حدوث الظاهرة.

ويظهر الفيديو القمر واضحا فوق الطريق، ولكن بمجرد أن يوجه مالك السيارة الكاميرة إلى اليمين قليلا، يظهر مصدر لضوء آخر في السماء، يشبه إلى حد كبير ضوء القمر، حيث هناك تطابق تام في الحجم وقوة الإشعاع.

وكما أشار الخبراء سابقا إلى أنه من المستحيل وتحت أي ظرف كان أن نشاهد قمرين في السماء، ولا يوجد أي جرم سماوي في المجموعة الشمسية يمكن أن يكون على مسافة قريبة بما فيه الكفاية لكي يظهر على شكل قمر آخر في السماء.