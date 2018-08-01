بالفيديو... نهاية مؤلمة لعملية إنقاذ قطة علقت في الطابق 11

ويظهر مقطع الفيديو محاولات عامل الإنقاذ سحب القطة من أعلى البناية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وسقطت القطة من أعلى البناية.
استدعى السكان المحليون رجل طوارئ، لإنقاذ حياة قطة علقت في الطابق الحادي عشر في أحد أحياء سنغافورة.
ويظهر مقطع الفيديو محاولات عامل الإنقاذ سحب القطة من أعلى البناية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وسقطت القطة من أعلى البناية.
أمر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بتدمير عشرات السيارات الحديثة، وذلك ضمن حملته لمحاربة الفساد في البلاد.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وهي تلهو مع ثعبان ضخم ذي اللون الأصفر.
يستمر الباحثون على مواقع الإنترنت في الكشف عن أحاجي كوكبنا، وفي هذه المرة وقع انتباه الباحثين على جسم مشبوه يقع في قاع بحر إيجه قبالة السواحل اليونانية.
شهدت إحدى حدائق الحيوان في تايلاند، هجوما لتمساح على مدربه خلال عرض أمام زوار الحديقة.
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