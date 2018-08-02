نهاية حزينة لفهد بعد معركة مع حيوان النيص...فيديو

وثق زوار حديقة كروجر الوطنية شريطا مصورا يظهر محاولة فهد افتراس حيوان النيص، ولكن الأخير لم يعطه أي فرصة ومنعه من الاقتراب منه، حيث كلما حاول الفهد الانقضاض عليه بمخلبيه، كان يصد الهجوم بجسمه الشائك.

ونتيجة لذلك، لم يحقق الفهد مبتغاه وجلس على حافة الطريق مرهقا، بينما حيوان النيص بقي بالقرب منه لمراقبته.

يشار إلى أن حيوان النيص هو أكبر أنواع القوارض في أفريقيا، حيث يمكن أن يصل طول جسمها إلى 780 سم ووزنها إلى 24 كغ. بينما يكسو جلدها شياهم يصل طولها في بعض الأحيان إلى 50 سم وإبر سميكة يصل طولها إلى 30 سم.