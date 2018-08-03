ظهور "كائن بشري" مخيف في كندا (فيديو)

ووثقت إحدى سائقات السيارات مخلوقا غريبا خرج من الغابة، وذلك أثناء توقفه على حافة الطريق.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فإن المخلوق الغريب يشبه إلى حد كبير الإنسان، ولكنه يملك يدين أطول من أيدي الإنسان الطبيعي، كما أنه طويل القامة.

في البداية، توقفت صاحبة الفيديو لتصوير حيوان الأيل الضخم المتوقف على حافة الطريق، وبعد فترة لاحظت وجود كائن بشري غريب خلف الحيوان، حيث قام بعدة خطوات باتجاه الحيوان، ولكنه اختفى بسرعة.

وشبه نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المخلوق الغريب بشخصية المسخ الخيالية في فيلم سيد الخواتم "غولوم". وقال بعض آخر إن هذا الكائن كان يحاول افتراس الأيل.