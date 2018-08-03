سائحة بريطانية تصفع ضابطا في الهجرة بسبب انتهاء مدة صلاحية تأشيرتها (فيديو)

صفعت سائحة بريطانية ضابطا في الهجرة والجوازات، في مطار بالي، بعد أن حصلت على غرامة مالية لانتهاء مدة صلاحية تأشيرتها.

ووصلت المرأة البالغة من العمر 42 عاما إلى مطار نغوراه راي في بالي في إندونيسيا، لتواصل الذهاب إلى سنغافورة، ولكنها لم تجتاز حاجز تفتيش الجواز، حيث وجد الضباط أن تأشيرة المرأة قد انتهت في 18 شباط/ فبراير.

وقال الضباط إنه كان على السائحة أن تدفع 25 دولارا لقاء كل يوم تأخير، حيث بقيت السائحة في البلاد بشكل مخالف لمدة 160 يوما، لذلك وصلت الغرامة إلى 4000 دولار، وفق موقع " رين تي في".

وعندما سمعت السائحة بالغرامة أصابها الغضب وبدأت بالصراخ على الضابط، وعندما لم تتمكن من الاستحواذ على جواز سفرها من يد الضابط، صفعته على وجهه ووجهت له كلاما غير لائق.

واعتقلت الشرطة السائحة، حيث يمكن الإفراج عنها وعودتها إلى بيتها في حال قامت بدفع الغرامة، وإلا قد تواجه السجن.