شاب متهور كاد أن يلقى حتفه أمام حيوان البيسون العملاق

وقام الشاب المتهور بالسخرية من الحيوان الضخم والصراخ في وجهه، في حديقة يلوستون الوطنية.

ووثقت كاميرا ليندسي جونز، التي كانت تقود سيارتها مع عائلتها لحظة تجول حيوان البيسون على الطريق. ولكن على ما يبدو أن الموقف لم يعجب أحد الشبان، حيث خرج من سيارته وبدأ بالصراخ عليه لإخافته وإبعاده عن المكان، حسب صحيفة "ديلي ميل".

ولكن حيوان البيسون قرر الهجوم على الشاب، لاعتقاده أنه خطر قد اقترب منه. ولكن الشاب نجا بأعجوبة من الهجوم.

ويشار إلى أن وزن حيوان البيسون قد يصل إلى 1000 كغ، ويتواجد في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا.