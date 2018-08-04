شاب مصري بقدم واحدة يشارك في تحدي "كيكي" (فيديو)

واشتهر عبد العظيم برقصه على العكاز بعد تحقيق لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، هدف الفوز على الكونغو، والذي أدى إلى صعود المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا2018.
ولاقى الفيديو إعجاب أصدقائه ومتابعيه.
قام الشاب المصري محمود عبد العظيم مؤسس فريق المعجزات لكرة القدم للمبتورين بأداء تحدي "كيكي"، رغم إعاقته.
واشتهر عبد العظيم برقصه على العكاز بعد تحقيق لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، هدف الفوز على الكونغو، والذي أدى إلى صعود المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا2018.
ولاقى الفيديو إعجاب أصدقائه ومتابعيه.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر هجوم وحيد قرن على سيارة سياح في حديقة سفاري في المكسيك، حيث كاد أن يقلب السيارة رأسا على عقب.
قامت مضيفات الطيران الكوري بإزالة راكبة بسبب شجار حاد على متن الطائرة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يرصد شابا متهورا كاد أن يلقى حتفه أمام حيوان البيسون العملاق.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض مسؤول إسباني لموقف محرج بعدما رفض جندي مغربي يعمل على المعبر الحدودي مصافحته.
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