شاب مصري بقدم واحدة يشارك في تحدي "كيكي" (فيديو)

واشتهر عبد العظيم برقصه على العكاز بعد تحقيق لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، هدف الفوز على الكونغو، والذي أدى إلى صعود المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا2018.

ولاقى الفيديو إعجاب أصدقائه ومتابعيه.