محاولة فاشلة لمقاتلة "F-35" للتزود بالوقود في الجو (فيديو)

نشر مهندس الطيران البريطاني جيف رايس على "فيسبوك" فيديو لمحاولة فاشلة لأسطورة سلاح الجو الأمريكي "F-35" للتزود بالوقود في الجو.

وعلق المهندس البريطاني على صفحته على "فيسبوك" على الفيديو قائلا: "الفيديو الحصري، تم تصويره بواسطة ابني المحظوظ من نافذة Voyager".

ووفقا لموقع "The Drive"، فإن الحادث وقع أثناء تحليق مقاتلات سلاح الجو الأمريكي "F-35" عبر المحيط الأطلسي قادمة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، حيث كان يرافقها طائرة A330 Voyager متعددة الأغراض التابعة للقوات الجوية البريطانية لتزويدها بالوقود.

وأشار الموقع، إلى تقرير للبنتاغون، ذكر فيه أن مقاتلات "F-35" واجهت في الأونة الأخيرة مشاكل عديدة، كاشفا أن هذا الطراز قد واجه أكثر من 20 مرة صعوبات مع إعادة التزود بالوقود في الهواء.