ثعبان يفترس يد فتاة ويظل متعلقا بها حتى وصولها إلى المشفى (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وصول فتاة إلى مستشفى، وفي يدها ثعبان ضخم بعد أن قام بعضها ولم يتركها.

عندما حاولت الفتاة التقاط الثعبان بيديها العاريتين، انقض عليها والتف حول معصمها وعضها، حيث توجهت إلى المشفى لتلقي العلاج من لسعة الأفعى.

وقال الطبيب الذي عالج المرأة إن الثعبان كان متوسط الحجم، وأن جرح المرأة لم يكن بليغا، وفق صحيفة "ديلي ميل".