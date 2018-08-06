بالفيديو... مذيع ألماني يقدم نشرة الطقس بـ"جلابية صعيدي"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مذيعا ألمانيا وهو يرتدي "جلابية" خلال إذاعته النشرة الجوية.

ارتدى المذيع الجلابية التي تشبه الزي التقليدي الذي يرتديه المصريون جنوبي البلاد، وذلك على القناة الألمانية الخاصة "RTL".

وحذر المذيع المشاهدين من موجة حر قادمة إلى أوروبا، وهو يرتدي الجلباب الصعيدي.