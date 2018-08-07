شاهد... لحظة انفجار شاحنة وقود على طريق سريع

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انفجار شاحنة وقود على طريق سريع في إيطاليا.

يظهر الفيديو الذي التقطه شاهد عيان لحظة انفجار الشاحنة على طريق سريع في مدينة بولونيا الإيطالية.

وقع الحادث بسبب اصطدام شاحنة محملة بالسيارات بأخرى محملة بالوقود مما أدى إلى انفجار ضخم، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 60 آخرين.