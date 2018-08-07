شاهد... لحظة انفجار شاحنة وقود على طريق سريع

يظهر الفيديو الذي التقطه شاهد عيان لحظة انفجار الشاحنة على طريق سريع في مدينة بولونيا الإيطالية.
وقع الحادث بسبب اصطدام شاحنة محملة بالسيارات بأخرى محملة بالوقود مما أدى إلى انفجار ضخم، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 60 آخرين.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انفجار شاحنة وقود على طريق سريع في إيطاليا.
يظهر الفيديو الذي التقطه شاهد عيان لحظة انفجار الشاحنة على طريق سريع في مدينة بولونيا الإيطالية.
وقع الحادث بسبب اصطدام شاحنة محملة بالسيارات بأخرى محملة بالوقود مما أدى إلى انفجار ضخم، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 60 آخرين.
صدمت الفتاة الصينية، تسي هواهوا، شبكة الإنترنت بقدراتها الخارقة على التحول إلى شخص آخر بمساعدة المكياج.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مذيعا ألمانيا وهو يرتدي "جلابية" خلال إذاعته النشرة الجوية.
قام شاهد عيان بتصوير لحظة الانفجار على الطريق السريع في مدينة بولونيا، إيطاليا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض لاعب غولف لخطر الموت من قبل كرته الخاصة.
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