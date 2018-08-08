شاهد... سعودية تقتحم صيدلية بسيارتها

وأظهر الفيديو، السيارة داخل الصيدلية، عقب تحطيمها زجاج الواجهة الخاص بها، بعد أن اقتحمت امرأة المكان بسيارتها، عندما كانت تقودها، وفقدت السيطرة على عجلة القيادة، ولكن لم ينتج عن الحادث أي إصابات، وفقا لصحيفة "إرم" الإماراتية.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو لاقتحام امرأة سعودية، واجهة صيدلية بسيارتها، في محافظة المجمعة في المملكة العربية السعودية.
وأظهر الفيديو، السيارة داخل الصيدلية، عقب تحطيمها زجاج الواجهة الخاص بها، بعد أن اقتحمت امرأة المكان بسيارتها، عندما كانت تقودها، وفقدت السيطرة على عجلة القيادة، ولكن لم ينتج عن الحادث أي إصابات، وفقا لصحيفة "إرم" الإماراتية.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ولادة عجل برأسين في قرية دونغقو بمقاطعة شنشى الصينية.
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