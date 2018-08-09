بالفيديو... فهد يفترس تمساحا ضخما في عقر داره

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة شرسة بين تمساح وفهد في أحد المتنزهات الوطنية في البرازيل.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بتوثيقه دانييل هانتر البالغ من العمر 21 عاما، حيث قال إن المعركة بأكملها استمرت حوالي خمسة عشر دقيقة، وفوجئ معظم من شاهد الفيديو على تمكن الفهد من افتراس التمساح في الماء.