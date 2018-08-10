قرد يهاجم فتيات سعوديات ويجبرهن على الهروب (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، تم نشره على موقع "Buzzvideos" يظهر قيام فتاة غاية في الشجاعة من تكساس، ماكينزي نولاند، بترويض تمساح ضخم، حيث يقوم التمساح بين الحين والآخر في القدوم إليها لإطعامه.