قرد يهاجم فتيات سعوديات ويجبرهن على الهروب (فيديو)

وظهر في مقطع الفيديو مهاجمة قرد للفتيات أثناء مرور مجموعة من القرود من أمامهم، ما أدى إلى فزعهن وصراخهن، خوفًا منه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر مهاجمة قرد لمجموعة شابات سعوديات أثناء رحلة برية، مما اضطرهن إلى الهرب منه.
وظهر في مقطع الفيديو مهاجمة قرد للفتيات أثناء مرور مجموعة من القرود من أمامهم، ما أدى إلى فزعهن وصراخهن، خوفًا منه.
اعتقل الزوج للاشتباه في القتل غير العمد بعد مقتل زوجته عندما سقطت سيارة عن سفح تلة شديدة الانحدار.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، تم نشره على موقع "Buzzvideos" يظهر قيام فتاة غاية في الشجاعة من تكساس، ماكينزي نولاند، بترويض تمساح ضخم، حيث يقوم التمساح بين الحين والآخر في القدوم إليها لإطعامه.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اصطياد كائن بحري غامض يمتلك مئات المجسات.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام حلاقات أحد صالونات الحلاقة في نيويورك بضرب الزبونات غير الراضيات بالعصي، وذلك لعدم قيامهن بدفع ثمن الخدمة المقدمة بحجة عدم رضاهن على الحلاقة.
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