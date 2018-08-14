شاهد ماذا فعل شاب بآخر أطال النظر في جسد صديقته

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لحظة توجيه شاب لكمة قوية لآخر أطال النظر في جسد صديقته داخل متجر للإلكترونيات في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.

وأظهر المقطع، الشاب وصديقته وهم منشغلين في الشراء مع البائع، وحين لاحظ استغراق الشاب الآخر في النظر لجسد صديقته، ثار غاضبا، وووجه للشاب لكمة قوية، أسقطت غطاء الرأس الخاص به، وفر من مكان الحادثة مسرعا.