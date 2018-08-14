صحفيون يتعرضون لهجوم من "مصاصي دماء"

كشف فيديو لحظة تعرض مجموعة من طاقم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى هجوم عنيف من قِبل قرويين في "مالاوي"، بجنوب شرق أفريقيا؛ وذلك بعد كشف ما يفعلونه من قتل الأطفال وشرب دمائهم.