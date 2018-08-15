شاهد كيف انتقمت طفلة من والدها الذي انشغل عنها

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يرصد لحظة انتقام طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من والدها الذي انشغل عنها.

وقامت الطفلة بقذف هاتفه المحمول في الماء، من على قارب بحري، بعد أن صرخت الطفلة على والدها، بسبب انشغاله عنها بالهاتف.