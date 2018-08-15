توثيق صحن طائر ينتقل بسرعة نبضية (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صحنا طائرا سريعا فوق نصب الثورة في المكسيك. وأكد صاحب الفيديو أن هذا الجسم الغريب من خارج كوكب الأرض.

وأضاف أن الجسم الطائر ترك وراءه وميضا متعدد الألوان، وأنه تنقل بسرعة نبضية (يختفي من مكان ويظهر فجأة في مكان آخر، دون أن يترك أثرا له). وهذا ما يدل على أنه ليس من صنيعة البشر.