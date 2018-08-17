طائرات دون طيار لمكافحة إدمان العمل في اليابان (فيديو)

في خطوة منها لمراقبة أوقات الفراغ، قامت شركة يابانية باستخدام طائرة دون طيار لمكافحة مدمني العمل.

أصبح إدمان العمل مرض وطني مزمن لليابانيين، ولهذا السبب قررت شركة في العاصمة اليابانية طوكيو التعامل مع الموظفين الذين يتأخرون في العمل عن طريق طائرة مسيرة، حيث تقوم بالطيران داخل المكتب وإصدار صوت من مروحيات الطائرة لازعاج الموظفين وتعطيل العمل.