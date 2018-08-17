بالفيديو... سقوط طائرة هليكوبتر من سطح مستشفى

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط طائرة هليكوبتر من فوق سطح مستشفى جراند الدولي في النيبال.

ووقع الحادث يوم 30 يونيو/ حزيران، وتم نشر الفيديو اليوم، والذي يظهر انحراف الطائرة عن المهبط المخصص في الطابق العلوي، ولم تسجل إصابات جراء الحادث.