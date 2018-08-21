بالفيديو... ثور شرس ينتقم من جزاره أثناء محاولة ذبحه

ويظهر مقطع الفيديو الجزار وهو يحاول انتهاز الفرصة للإمساك بالثور الشرس، إلا أن الثور لم يستسلم وقام بنطح الجزار عدة مرات ما أدى لسقوطه على الأرض.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه ثورا ينتقم من جزاره بعد محاولة الإمساك به تمهيدا لذبحه.
ويظهر مقطع الفيديو الجزار وهو يحاول انتهاز الفرصة للإمساك بالثور الشرس، إلا أن الثور لم يستسلم وقام بنطح الجزار عدة مرات ما أدى لسقوطه على الأرض.
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