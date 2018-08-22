مراسلة روسية فقدت وعيها على الهواء مباشرة (فيديو)

ووقعت الحادثة في منتدى "آرميا — 2018"، الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية، حيث تعرضت المراسلة لمشاكل في النطق والتوازن، وسارع الوزير إلى الإمساك بها أول مرة ولكنها عادت وفقدت وعيها في المرة الأخرى.
ولم يتم إلى الآن التحقق من الحالة الصحية للمراسلة.
فقدت داريا كازلوفا، مراسلة قناة "روسيا 24" وعيها على الهواء مباشرة، وذلك خلال إجرائها مقابلة مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.
ووقعت الحادثة في منتدى "آرميا — 2018"، الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية، حيث تعرضت المراسلة لمشاكل في النطق والتوازن، وسارع الوزير إلى الإمساك بها أول مرة ولكنها عادت وفقدت وعيها في المرة الأخرى.
ولم يتم إلى الآن التحقق من الحالة الصحية للمراسلة.
قامت قناة "ناشيونال جيوغرافيك" بنشر فيديو يظهر معركة ضارية بين أفعى سامة وأم أربعة وأربعين السامة أيضا.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الشرطة الكندية وهي تلاحق سيارة البطل الأسطوري باتمان وتوقفه في كندا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق ظهور سفينة فضائية طويلة وسوداء اللون في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية.
المنجل في هذا الفيديو ليس من الأدوات الزراعية وليس أداة للتعذيب، وإنما هو طقس من الطقوس الصينية للاحتفال عند بلوغ سن السادسة عشر بين الشباب.
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