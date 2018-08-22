مراسلة روسية فقدت وعيها على الهواء مباشرة (فيديو)

فقدت داريا كازلوفا، مراسلة قناة "روسيا 24" وعيها على الهواء مباشرة، وذلك خلال إجرائها مقابلة مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

ووقعت الحادثة في منتدى "آرميا — 2018"، الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية، حيث تعرضت المراسلة لمشاكل في النطق والتوازن، وسارع الوزير إلى الإمساك بها أول مرة ولكنها عادت وفقدت وعيها في المرة الأخرى.

ولم يتم إلى الآن التحقق من الحالة الصحية للمراسلة.