بالفيديو... فنان خليجي يستمتع مع خادماته برحلة بحرية

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف الإنساني للفنان، حيث قال عودة في الفيديو "أن من حق العاملات الاستمتاع مثلنا فهن أيضا أرواح من حقها الاستمتاع".
نشر الفنان الكويتي فخري عودة مقطع فيديو، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو يستمتع مع خادماته في رحلة بحرية لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهن.
وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف الإنساني للفنان، حيث قال عودة في الفيديو "أن من حق العاملات الاستمتاع مثلنا فهن أيضا أرواح من حقها الاستمتاع".
تعرضت مقدمة البرامج التلفيزيونية، لين فيك، لموقف محرج خلال برنامج قدمته على الهواء مباشرة بلقائها بضيفين في الاستوديو.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة صغيرة أصابتها نوبة من الضحك تسبب بها كلب أخذ يركض حولها.
فاجئ حوت ضخم مجموعة من السياح بمقاطقة آلاسكا الأمريكية بالإقتراب منهم و القيام ببعض الحركات البهلوانية.
قامت شرطة مدينة مينسك بنشر شريط مصور يظهر أحد سكان المدينة يقوم بسرقة سائح إسباني يعبر الطريق في العاصمة البيلاروسية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)