بالفيديو... فنان خليجي يستمتع مع خادماته برحلة بحرية

نشر الفنان الكويتي فخري عودة مقطع فيديو، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو يستمتع مع خادماته في رحلة بحرية لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهن.

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف الإنساني للفنان، حيث قال عودة في الفيديو "أن من حق العاملات الاستمتاع مثلنا فهن أيضا أرواح من حقها الاستمتاع".