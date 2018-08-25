كلبة "حورية البحر" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

تعلمت كلبة من اليابان تدعى دجيل الغوص إلى الأعماق وحتى وعينيها مفتوحتين.

وتحب الكلبة دجيل النزول إلى الماء والغوص كما أنها تجلب الأشياء الثقيلة، مثل الطابوق، من الأعماق.

وتسبح دجيل تحت الماء وكأنها حورية البحر، فيظهر على مقطع الفيديو "إنستغرام" كيف تحاول دجيل أن تمسك بالطابوق ولم تستسلم حتى أتت به.