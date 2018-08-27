حصان هائج يهاجم سائق دراجة نارية (فيديو)

ونتيجة لهذا الحادث، أصيب سائق الدراجة بكدمات قليلة، وتعرضت الدراجة النارية لأضرار خفيفة.
ولم يتم العثور على مالك الحصان الهائج، حيث قدم سائق الدراجة بلاغا في الشرطة، ولا توجد أية معطيات عن حالة ومكان تواجد الحصان.
هاجم حصان هائج أحد سائقي الدراجات النارية أثناء افتتاح سباق للدراجات النارية الثقيلة في مدينة رادزيمين البولندية.
ونتيجة لهذا الحادث، أصيب سائق الدراجة بكدمات قليلة، وتعرضت الدراجة النارية لأضرار خفيفة.
ولم يتم العثور على مالك الحصان الهائج، حيث قدم سائق الدراجة بلاغا في الشرطة، ولا توجد أية معطيات عن حالة ومكان تواجد الحصان.
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