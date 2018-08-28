بالفيديو...صيادان ينجوان من هجوم قاتل لتمساح

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لصيادين أستراليين واجها هجوم تمساح على قاربهما.

وقام أحد الصيادين بضرب التمساح بعصا مزودة بشبكة لصيد السمك لإبعاده عن القارب لينجحا في الإفلات من هجوم التمساح.