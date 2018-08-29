بالفيديو...صيد المحار يتحول لمعركة في إغراق القوارب بين الصيادين

نشرت قناة "فرانس 3 نورماندي" مقطع فيديو لصدام بين صيادين فرنسيين وإنجليز، في صراع حول حدود مناطق الصيد في القناة الإنجليزية.

مقطع الفيديو الذي وصلت مدته لـ21 ثانية يظهر عددا من قوارب الصيد التي اختلفت أحجامها ما بين الصغيرة والكبيرة وهي تصطدم بعضها بعضا.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن البحارين الإنجليز كانوا أول المغادرين لهذه المنطقة.

وتشهد هذه المنطقة عادة الكثير من الصدامات ما بين الصيادين، كون الصيادين الفرنسيين يحق لهم صيد المحار في هذه المنطقة في أوقات محددة من السنة تمتد ما بين 1 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 15 مايو/أيار من كل عام.

بينما لا توجد قيود أمام الصيادين الإنجليز لممارسة صيد المحار كنظرائهم الفرنسيين.