بالفيديو... نائبة شرسة تهجم على وزير نقل في بث مباشر

وتفاقم الوضع في الاستوديو بعد نقاش حاد، لتقول بوغوسلوفسكايا "لا أجيد التحدث بلغة سوقية"، ليجيبها تشيرفونينكو تجيدين التحدث عندما يأتي المال". فتبادلا بعد ذلك العراك بالأيدي وتبادل الشتائم.
انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يظهر عراكا بالأيدي بين النائب السابق في البرلمان الأوكراني إينا بوغوسلوفسكايا ووزير النقل الأوكراني السابق يفغيني تشيرفونينكو على الهواء مباشرة في برنامج بث على القناة التلفزيونية "112 أوكرانيا".
وتفاقم الوضع في الاستوديو بعد نقاش حاد، لتقول بوغوسلوفسكايا "لا أجيد التحدث بلغة سوقية"، ليجيبها تشيرفونينكو تجيدين التحدث عندما يأتي المال". فتبادلا بعد ذلك العراك بالأيدي وتبادل الشتائم.
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