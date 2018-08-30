بالفيديو... رد فعل طفلة لحظة تبني زوجين لها

ويظهر الفيديو الطفلة وهي تفتح صندوقا عبارة عن هدية في يوم عيد ميلادها، وحيث يطلب منها والدها الجديد دانيال، أن تقرأ رسالة موجهة لها داخل الصندوق.
وجدت الطفلة ورقة مكتوب بها "سوف أقوم بتبنيك"، الأمر الذي جعل الطفلة تبكي متأثرة بالخبر.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رد فعل طفلة عندما علمت أنه سوف يتم تبنيها.
ويظهر الفيديو الطفلة وهي تفتح صندوقا عبارة عن هدية في يوم عيد ميلادها، وحيث يطلب منها والدها الجديد دانيال، أن تقرأ رسالة موجهة لها داخل الصندوق.
وجدت الطفلة ورقة مكتوب بها "سوف أقوم بتبنيك"، الأمر الذي جعل الطفلة تبكي متأثرة بالخبر.
شاهد سكان مدينة بيرث، الواقعة غربي أستراليا، ظاهرة فلكية غريبة، حيث عاينوا وميضا ضخما أضاء سماء المدينة ليلا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر قيام فيل صغير بتقليد مدربه في التزحلق على العشب الرطب في تايلاند.
تعرض مدرب في سيرك موسكو لهجوم من قبل أسد، خلال قيامه بالتدرب على إحدى اللوحات الفنية قبل العرض.
أغلقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية جزءا من شارع 43 قرب الجادة السابعة وساحة تايمز سكوير الشهيرة خلال فترة الظهيرة يوم الثلاثاء.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)