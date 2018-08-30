بالفيديو... رد فعل طفلة لحظة تبني زوجين لها

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رد فعل طفلة عندما علمت أنه سوف يتم تبنيها.

ويظهر الفيديو الطفلة وهي تفتح صندوقا عبارة عن هدية في يوم عيد ميلادها، وحيث يطلب منها والدها الجديد دانيال، أن تقرأ رسالة موجهة لها داخل الصندوق.

وجدت الطفلة ورقة مكتوب بها "سوف أقوم بتبنيك"، الأمر الذي جعل الطفلة تبكي متأثرة بالخبر.