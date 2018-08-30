راكون يأبى أن يترك صديقه الميت وسط الطريق السريع (فيديو)

وثقت كاميرا أحد السائقين على الطريق المؤدي إلى مدينة دورهام في ولاية كارولينا الأمريكية، مقطعا مؤثرا لحيوان الراكون، حيث أبى أن يترك صديقه الذي دهسته إحدى السيارات.

ومن شدة حزن الحيوان سقط على ظهره، وبعدها اتجه نحو صديقه الملقى وسط الطريق، متجاهلا جميع السيارات والخطر الذي يمكن أن يصاب به.